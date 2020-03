A Secretaria Municipal de Saúde elaborou na última semana um Protocolo de Recomendações Provisórias para Prevenção do Coronavírus (Covid-19) nas grandes empresas da cidade. As medidas e estratégias recomendadas buscam evitar a dispersão do vírus e a transmissão de pessoa a pessoa.

“Temos muitas empresas de grande porte, indústrias, especialmente as do setor de alimentos, distribuidoras de medicamentos, que não podem parar suas atividades para que não haja desabastecimento para a população. A intenção, com esse Protocolo de Recomendações é, principalmente, compartilhar informações e orientações confiáveis e de qualidade para os proprietários, os funcionários, para quem faz a limpeza, o transporte, etc”, explica a secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar.

Entre as recomendações gerais, o Protocolo prevê que as empresas orientem claramente seus funcionários sobre os sintomas e prevenção da doença; mantenham os ambientes ventilados; orientem os trabalhadores a não terem contato físico (beijos, abraços e demais formas de cumprimento), a não compartilharem objetos e alimentos, e a higienizarem as mãos, sapatos, óculos, aparelhos celulares e demais objetos de uso pessoal no trabalho.

Se houver algum funcionário confirmado para Coronavírus (Covid-19), o Protocolo recomenda o afastamento imediato do trabalho, tanto do funcionário identificado, bem como dos demais que tiveram contato próximo, pelo período determinado pelos órgãos de saúde. Todos devem ser orientados a fazer isolamento domiciliar. O documento também dá várias orientações sobre limpeza e desinfecção dos ambientes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí