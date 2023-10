Município doa leite arrecadado com o Torneio de Pesca ao Asilo Lins de Vasconcelos

O município de Paranavaí entregou nesta semana todo o leite arrecadado com as inscrições do 2º Torneio de Pesca ao Asilo Lins de Vasconcelos. Ao todo, foram arrecadados e repassados aproximadamente 300 litros de leite que vão ajudar a entidade na alimentação dos idosos.

“Ficamos muito felizes em poder ajudar uma entidade que presta um serviço tão essencial. Quando organizamos o evento, deixamos claro desde o primeiro dia que as inscrições seriam condicionadas a doação de leite justamente para ajudarmos. Apesar do adiamento do torneio por conta da chuva, tivemos que fazer a doação por conta da validade de algumas caixas de leite. Não queríamos perder nenhum litro de leite doado e já fizemos a entrega”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Sobre as entidades, o secretário de Comunicação, Américo de Castro, disse que as doações podem ser feitas a qualquer momento. “Quem tiver interesse pode procurar uma entidade e fazer doações, pois a demanda é grande e toda ajuda sempre é muito bem-vinda. Quanto mais pessoas tiverem essas práticas, mais a sociedade ganha”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí