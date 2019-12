Os 28 municípios participantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) Amunpar tiveram uma excelente notícia nesta quinta-feira (12/12). Foi oficializada a doação de um terreno do município de Paranavaí para o consórcio construir um novo ambulatório para atendimento de consultas e exames especializados, o Centro Regional de Especialidades Odontológicas, a Casa do Aguardo e a sede administrativa do consórcio.

A Prefeitura de Paranavaí doou ao Estado do Paraná um terreno no Residencial Campestre com área de 29 mil m² avaliado em R$ 1,4 milhão. A doação foi aprovada pela Câmara de Vereadores com muita celeridade. “O caso exigia uma aprovação rápida e os vereadores foram sensíveis, realizaram duas sessões extraordinárias e autorizaram a doação. Agradecemos o comprometimento deles pelo bem de milhares de pessoas que necessitam desses serviços”, ressaltou o prefeito KIQ.

Atualmente, o CIS/Amunpar atende 300 mil habitantes na região da 14ª regional de saúde. São mais de dez mil atendimentos entre consultas médicas, terapias e diagnósticos por mês. “Uma das maiores queixas relacionadas a saúde em nossa região se refere às especialidades médicas. Embora essa não seja uma atribuição primária dos municípios, trabalhamos para melhorar esse atendimento. A precariedade da atual estrutura do CRE é um dos fatores que limita a melhora do serviço, por isso, valorizamos essa grande conquista. As novas estruturas vão beneficiar milhares de pessoas em toda nossa região”, enalteceu KIQ.

Em agosto deste ano, o CIS Amunpar solicitou ao município de Paranavaí a doação de um terreno para construção de uma sede própria. Atualmente, a sede administrativa do consórcio, o Centro de Especialidades Odontológicas e a Casa do Aguardo estão em uma casa alugada. No documento, o consórcio manifestou que os serviços estavam comprometidos por falta de espaço físico, pois a estrutura existente é inadequada para os padrões de atendimento em saúde pública.

“Como Paranavaí é o maior município dessa região, aproximadamente 33% de todo o atendimento do consórcio é para a população de Paranavaí, com aproximadamente cinco mil atendimentos por mês. Além disso, os pacientes que vêm até o município utilizam o comércio, se alimentam na cidade, sem contar na quantidade de profissionais da saúde que trabalham no consórcio. Por todo esse contexto, fizemos um grande esforço para doar esse terreno e melhorar os serviços de saúde em toda nossa região”, disse a secretária de Saúde, Andreia Vilar.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí