Município é contemplado com 50 vagas para cursos de qualificação profissional

A Agência do Trabalhador de Paranavaí foi contemplada com cursos de qualificação profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que serão ofertados gratuitamente aos interessados. Serão duas turmas com 25 vagas para o curso de Operador de Supermercados e Assistente Administrativo.

“O objetivo é ajudar os trabalhadores a aprimorarem as técnicas para o desenvolvimento das atividades operacionais de supermercados e aperfeiçoamento no setor administrativo”, explica a gerente da Agência do Trabalhador de Paranavaí, Elen Della Pria Kumatsu.

Os pré-requisitos para participar do curso de Operador de Supermercado é ter idade mínima de 16 anos, ter escolaridade mínima de 4º ano do ensino fundamental, renda de até dois salários mínimos per capita e disponibilidade para fazer o curso no período da manhã. O curso terá 160h de aula.

E os pré-requisitos para participar do curso de Assistente Administrativo é ter idade mínima de 15 anos, ter escolaridade mínima de 1º ano do ensino médio, renda de até dois salários mínimos per capita e disponibilidade para fazer o curso no período da manhã. O curso terá 160h de aula.

As turmas são abertas para pessoas que estão em busca de uma vaga de emprego e também para as que estão empregadas. A turma de Operador de Supermercados terá aulas a partir de 9 de agosto, das 8h30 às 11h30. No conteúdo programático estão previstos assuntos como orientar clientes em relação às mercadorias, produtos e serviços, abastecer o ponto de vendas com mercadorias e produtos e projeto integrador de operador de supermercados.

Já a turma de Assistente Administrativo terá aulas a partir de 16 de agosto de 2021, das 8h30 às 11h30. No conteúdo programático estão previstos assuntos como organizar e executar atividades de apoio aos processos da organização, elaborar, organizar e controlar documentos da organização e projeto integrador de assistente administrativo.

As inscrições serão realizadas apenas no site do Senac. Portanto, os interessados devem acessar os seguintes links:

- Operador de Supermercados – https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202100101, com inscrições até 02 de agosto de 2021.

- Assistente Administrativo – https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=13&tc=202100102, com inscrições até o dia 09 de agosto de 2021.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com o Senac pelo telefone 44 3474-8400.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí