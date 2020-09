Nesta segunda-feira, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore em todo o país. Para marcar a data, as equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fizeram o plantio de mais de 150 mudas de árvores nativas em uma área localizada no Jardim Oásis, destinada à recuperação ambiental. As mudas foram doadas pelo IAT-PR (Instituto Água e Terra do Paraná) através do Programa Paraná Mais Verde e o município fez a abertura das covas e plantio das árvores.



Município e IAT plantam mais de 150 mudas de árvores no Jardim Oásis





A previsão da Secretaria de Meio Ambiente é de fazer, ainda este ano, o plantio de mais 1.500 mudas em vários pontos da cidade. As ações de plantio serão programadas respeitando as condições climáticas mais favoráveis.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí