Município e NUMAPE formalizam parceria para divulgar rede de proteção a mulheres

A Prefeitura de Paranavaí, através da Secretaria Municipal de Educação, formalizou na última semana uma parceria com o NUMAPE (Núcleo Maria da Penha) para a divulgação da rede de proteção a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Com a oficialização da parceria, a Seduc e o NUMAPE farão a distribuição de panfletos com informações sobre os tipos de violência, maneiras de fazer denúncias e onde buscar ajuda em casos de agressões e maus-tratos.

“A Secretaria de Educação tem recebido várias reclamações sobre maus-tratos e violência doméstica, especialmente neste período de pademia, onde as crianças estão em casa e, quando não estão sofrendo algum tipo de violência, estão presenciando suas mães ou irmãs sendo agredidas. Este trabalho em parceria com o NUMAPE vai marcar a história das crianças e das mães vítimas de violência; vai fazer a diferença para que elas saibam que podem procurar ajuda, que têm onde se apoiar”, avaliou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Segundo a coordenadora do NUMAPE, professora Maria Inez Barboza Marques, “no último trimestre, de abril a junho, foram registrados 300 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher de Paranavaí. Isso sem contar os casos que não são informados. É uma demanda muito real, muito presente, e estamos unindo forças para que a informação chegue para as pessoas que eventualmente estejam passando por situações de violência.”.

Através da parceria, milhares de panfletos serão entregues para as mães dos alunos da rede municipal de ensino quando elas forem até as escolas para buscar as atividades pedagógicas dos filhos e as cestas básicas disponibilizadas pela Prefeitura. A previsão é de que a distribuição comece já neste mês de julho.

Os recursos para a confecção dos panfletos foram repassados pelo Governo do Estado e a montagem e impressão foram patrocinadas pela Fundação de Apoio à Fafipa.

Tipos de violência – A Lei Maria da Penha prevê pelo menos cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral.

Entre os tipos de agressões físicas estão empurrar, chutas, amarrar, bater e violentar. Já a agressão psicológica pode envolver atos como humilhar, insultar, isolar, perseguir e ameaçar.

A agressão sexual inclui pressionar a fazer sexo, exigir práticas que a mulher não gosta e negar o direito a uso de qualquer contraceptivo. Reter dinheiro, destruir ou ocultar bens e objetos e pessoais e não deixar a mulher trabalhar são formas de agressão patrimonial. E, por fim, a agressão moral, que consiste em caluniar, injuriar ou difamar a vítima.

Para denúncias, dúvidas ou outras informações, existem vários números de telefone disponíveis:

180 – Central de Atendimento à Mulher

181 – Disque Denúncias do Estado do Paraná

190 – Polícia Militar

(44) 3421-1550 – Delegacia da Mulher de Paranavaí

(44) 3902-1017 – Centro de Referência Especializado (CREAS) de Paranavaí

(44) 3424-0158 – Núcleo Maria da Penha (NUMAPE/Unespar/Campus Paranavaí)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí