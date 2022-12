Município e UniFatecie estudam parceria para mapeamento de propriedades rurais

O município de Paranavaí e a UniFatecie estudam uma parceria para mapear as propriedades em todo o território municipal. O Programa Rotas, já desenvolvido pela universidade, funciona através de códigos gerados pelo Google e conta com georreferenciamento de propriedades rurais.

A parceria entre o município, universidades, secretarias e órgãos do Estado do Paraná e Polícia Militar, vai facilitar o trabalho de todos. Na reunião, foi levantada a possibilidade de instalação de placas de sinalização, atualização do sistema on-line para facilitar o atendimento de ocorrências das forças de segurança, além de outras melhorias.

“Nós já tínhamos um projeto interno que chamávamos de ‘CEP Rural’, justamente para fazer esse mapeamento. Não conseguimos por conta fazer tudo, mas essa parceria será muito bem-vinda. Vamos melhorar ainda mais a prestação de serviço para os munícipes da área rural. Esse projeto da UniFatecie é fantástico e vai agregar muito a todos, temos que agradecer por essa parceria e oportunidade” , afirmou o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí