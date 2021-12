As tardes no distrito do Sumaré agora estão mais atrativas com a entrega da nova arena esportiva multiuso para a comunidade. A conquista da arena veio através da parceria do município com o deputado estadual Tião Medeiros, que conseguiu a liberação de uma emenda parlamentar para a execução da obra. A Prefeitura fez toda a preparação do terreno para que o Governo do Estado fizesse a instalação do equipamento na entrada do conjunto habitacional do Sumaré. Além disso, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer construiu uma pista de caminhada no entorno da mini arena, otimizando as possibilidades de práticas esportivas e atividades de lazer no bairro.



Município entrega mini arena esportiva para a comunidade do Sumaré





“Aqui nós vamos a importância da soma de esforços do Estado e do município. Muita gente diz que não gosta de política, mas é cada vez mais visível que as coisas só acontecem através de intervenções políticas, de pessoas de bem atuando na política, trabalhando em conjunto em prol da população. Esse espaço é do povo e cada um de nós tem que cuidar muito bem deste local para garantir que muitas gerações tenham a oportunidade de brincar, se divertir, se exercitar e interagir”, ressaltou o prefeito em exercício Pedro Baraldi.

Na avaliação do secretário de Esportes e Lazer do município, Rafael Octaviano, “quando falamos em espaço público, é importante conceituar isso. O espaço é público, no sentido de que todos podem usar, mas todos também são co-responsáveis por cuidar. A ideia da implantação de espaços multiuso como este, é para que a comunidade possa investir na prática de exercícios físicos e hábitos mais saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. Parabenizamos a comunidade do Sumaré pela conquista”.

Reconhecimento das lideranças – O vereador Amarildo Geraldo Costa, que representa o distrito de Sumaré na Câmara Municipal de Paranavaí, disse que “essa obra faz parte de um projeto maior de revitalização e criação de novos espaços públicos para lazer e prática de atividades físicas e esportivas em Paranavaí. É um espaço de lazer, de diversão, mas também de saúde e qualidade de vida. Mesmo antes da entrega oficial desta obra, toda a comunidade já estava utilizando o espaço para aulas de ginástica, os jogos e brincadeiras da meninada. Antes, a utilização do campo de futebol existente era restrita para o período diurno, e agora, com essa arena toda iluminada, a comunidade também pode usar o espaço para atividades à noite. A administração municipal tem priorizado esse tipo de investimento e o distrito de Sumaré agradece com muita alegria por este presente”, elogiou.

“Já fui morador do conjunto habitacional do Sumaré e tive a oportunidade de jogar muitas vezes no antigo campinho de grama. Fiquei muito feliz quando soube pelo deputado Tião que a comunidade do Sumaré ganharia essa mini arena multiuso, pois eu sei que é uma estrutura muito importante para integração da população, para o desenvolvimento da qualidade de vida de todos”, frisou o assessor Fábio Ferreira, representando deputado estadual Tião Medeiros.

A cerimônia simbólica de entrega da mini arena multiuso do Sumaré, realizada na noite desta quinta-feira (16), contou ainda com a presença dos vereadores Luiz Paulo Hurtado, Josival Moreira e Maria Clara Gomes; do assessor Márcio, representando a vereadora Fernanda Zanatta; dos secretários municipais; representantes da associação de moradores e comunidade do distrito de Sumaré.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí