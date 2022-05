Município entrega Mini Arena Sintética no anexo do Estádio Waldemiro Wagner

As tardes e noites no entorno do Estádio Municipal Waldemiro Wagner agora estão mais atrativas com a entrega da nova Mini Arena Sintética – Meu Campinho para a comunidade. O espaço contempla quadra de futebol society com grama sintética, incluindo alambrado, arquibancada e iluminação em LED, além de meia quadra de basquete.

A construção da Mini Arena teve investimentos de aproximadamente R$ 350 mil, conquistados através de intervenção do presidente da Câmara de Vereadores, Leônidas Fávero Neto, e do deputado estadual Tião Medeiros. A Prefeitura fez toda a preparação de base do terreno para que o Governo do Estado fizesse a instalação do equipamento, que vai otimizar as práticas esportivas e atividades de lazer no entorno do Estádio WW.



Mini Arena Sintética no anexo do Estádio Waldemiro Wagner





“Quando era criança, eu jogava na Praça dos Pioneiros. E no nosso tempo não tinha escolinha, não tinha projetos sociais de incentivo ao esporte, não tinha espaços estruturados como este. O momento que Paranavaí vive é muito bom, porque temos um trabalho em parceria. O prefeito é a pessoa que tem caneta, mas é necessário ter secretários capacitados trabalhando dia e noite, um deputado estadual que nos representa em Curitiba e trabalha para viabilizar os recursos para que as coisas aconteçam, e vereadores que analisam os projetos com seriedade e justiça e apoiam até mesmo nas decisões difíceis”, destacou o prefeito KIQ.



Mini Arena Sintética no anexo do Estádio Waldemiro Wagner





Para o deputado estadual Tião Medeiros, “o futebol vai muito além da prática esportiva. Envolve educação, disciplina, respeito, interação social. Sei que essa mini arena vai ser um lugar para que todas essas coisas aconteçam, além de espaço para aventura, divertimento e muita alegria para a nossa população de Paranavaí. Assim como no futebol, na política nós formamos um grande time, com um bom prefeito, bons secretários, vereadores parceiros, um time que joga em sintonia. É essa sintonia que traz resultados para a cidade. As coisas só fluem quando todo mundo entra em campo e veste a camisa. E a nossa camisa é a camisa de Paranavaí”.

Reconhecimento das lideranças – “Quando vemos um campinho desses, voltamos ao passado e lembramos de como era a nossa iniciação esportiva – na rua, pregando aro de bicicleta nas árvores para fazer cesta de basquete, divisão dos times no par ou ímpar, regras feitas pelos jogadores, etc. Essa mini arena vem para suprir uma falha que o próprio tempo nos trouxe, que é a falta da pedagogia da rua. Hoje temos escolinhas esportivas que desenvolvem grandes trabalhos, mas falta um pouco ainda a ação de as pessoas saírem de casa espontaneamente para a prática esportiva. A mini arena é um espaço democrático, para a comunidade, que vai ser regulamentado pelo município, com horários para os projetos sociais e requisição de horários para a comunidade utilizar”, frisou o secretário de Esporte e Lazer do município, Rafael Octaviano de Souza.

O vereador Luis Paulo Hurtado falou em nome da Câmara Municipal e destacou: “Hoje é mais um dia feliz para a nossa cidade. Essa conquista mostra a importância de termos um Executivo e um Legislativo forte e alinhado. Porque foi através da intermediação do nosso presidente da Câmara, vereador Leônidas, em conjunto com o deputado Tião Medeiros, que hoje estamos aqui comemorando a concretização deste espaço para a população de Paranavaí”.

A cerimônia de entrega da Mini Arena Sintética – Meu Campinho foi realizada na noite desta quinta-feira (26/5) e contou ainda com a presença dos vereadores Amarildo Geraldo, Delcides Pomim Júnior, José Galvão e Josival Moreira; dos secretários municipais; lideranças do bairro e comunidade em geral.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí