Município entrega reforma do Ginásio Esportivo do Distrito de Sumaré

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, entregou a reforma do ginásio esportivo Nelson de Jesus Canato, do Distrito de Sumaré. O primeiro evento foi realizado nesta quinta-feira, dia 23, com um jogo de futsal entre crianças do distrito em forma de comemoração ao término da obra.

O município investiu na reforma do ginásio R$ 894 mil com recursos próprios. Foram feitas as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros, acessibilidade, iluminação, reforma dos banheiros e vestiário, além do piso da quadra, que agora é igual ao dos ginásios Lacerda Braga e Noroestão.

“Sem dúvidas, é uma grande entrega e que fará grande diferença na vida daquela comunidade. Estamos organizando de quais formas vamos explorar o ginásio, como por exemplo, a prática esportiva de vôlei, handebol e futsal”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

O ginásio, que foi construído em 1995, ainda não havia passado por uma grande reforma. “Esse ginásio sofreu muito com vendavais que danificaram sua estrutura, principalmente no telhado. Haviam sido feitas apenas reformas paliativas, mas agora com a reforma completa, será mais uma opção de atividades e até de competições, já que ele possui dimensões oficiais e boa capacidade de público”, completou Rafael.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí