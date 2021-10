Município envia projeto de atualização do Plano Diretor à Câmara de Vereadores

O município de Paranavaí trabalha há tempos com a atualização do Plano Diretor. Tratado como prioridade pela atual administração, o projeto finalmente foi finalizado após audiências públicas, debates, pesquisas, reuniões e muito trabalho.

Com o produto finalizado, o município enviou nesta segunda-feira (18) o projeto à Câmara de Vereadores, que fará as análises necessárias. O projeto foi entregue ao presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Leônidas, e demais vereadores que estiveram na Prefeitura de Paranavaí nesta segunda.

O Plano Diretor é extremamente importante, pois vem logo abaixo da Lei Orgânica do município. Neste projeto, estão previstos espaços públicos para o futuro de maneira técnica, acompanhando o crescimento da cidade. O trabalho todo foi desenvolvido em cima de um planejamento.

“A cidade é para todos e não apenas para uma pequena parte. A cidade tem que ter sua função social, produzindo benefícios para a comunidade. Ciclovias, praças, ruas e tudo que faz parte do desenvolvimento da cidade está incluso neste projeto”, disse o secretário de Desenvolvimento Urbano, Darlan Alves.

A primeira reunião sobre a atualização do Plano Diretor foi realizada no mês de fevereiro de 2019, antes do início da pandemia de Covid-19. Mesmo com a pandemia, os trabalhos não foram interrompidos. A empresa contratada e responsável por esse processo foi a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí