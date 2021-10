Município estuda decreto de emergência por conta de estragos do temporal

O município de Paranavaí segue trabalhando intensamente na manutenção e limpeza da cidade após o temporal que afetou milhares de pessoas no último fim de semana. Nesta segunda-feira (25/10), o prefeito KIQ, mesmo licenciado, convocou uma reunião para definir quais as ações necessárias para este momento.

Veja também: Temporal causa danos em diversos bairros de Paranavaí

Uma das medidas que o município estuda no momento é decretar estado de emergência. “A cidade foi bastante afetada e há a necessidade de contratarmos alguns serviços de forma emergencial. Por exemplo, se formos esperar uma licitação para consertar a cobertura de uma escola, quanto tempo perderíamos? As crianças não podem ficar sem aulas. Essa e outras situações precisam ser atendidas o mais rápido possível”, afirmou KIQ.

A situação que ocorreu em Paranavaí foi atípica e não havia como prever a quantidade de estragos na cidade. “O que Paranavaí viveu neste fim de semana foi anormal. Por conta de força maior, da natureza, não havia nada que pudéssemos fazer para evitar. Por isso, pedimos a compreensão das pessoas neste momento tão delicado. Vamos seguir trabalhando com as equipes do município para desobstruir vias, limpar a sujeira causada pelo temporal e evitar que acidentes graves e mais perdas aconteçam”, enfatizou o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

A estimativa atual é de que foram mais de 100 árvores caídas e 30 postes de energia afetados. Por conta do alto número de casas afetadas, o município instrui a população que os pedidos devem ser centralizados na Ouvidoria Municipal, por meio do telefone 156.

Um local bastante afetado pelo temporal foi o Estádio Municipal Waldemiro Wagner. O setor da arquibancada coberta será interditado até que o local esteja seguro. “A cobertura está comprometida, não podemos permitir que o local receba pessoas. Por isso, o setor da arquibancada coberta está interditado por período indeterminado”, disse KIQ.

Além do prefeito KIQ, também participaram da reunião o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, e os secretários de Agricultura, Meio Ambiente, Infraestrutura, Assistência Social, Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, e o Procurador-Geral do Município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí