Município faz o maior aporte financeiro da história do atletismo em Paranavaí

A modalidade de atletismo há décadas vem conseguindo resultados expressivos e representando de maneira digna a cidade de Paranavaí. A modalidade sempre contou com o apoio da Prefeitura de Paranavaí e, ao longo dos anos, sempre buscou projetos vinculados a programas do Governo do Estado, Governo Federal e iniciativa privada.

A partir de 2017, por conta de preceitos legais, o município se obrigou a adotar a Lei 13.019/2014 (chamamento público) como única forma legal de repasse de recursos para entidades esportivas. Ainda nesse período, por conta de dificuldades na busca de recursos por parte da entidade, o município passou a ter um olhar diferente para essa modalidade.

“Modalidades como futebol e futsal, historicamente privilegiadas em relação aos repasses, deixaram de ser as mais contempladas, transferindo o posto para a modalidade de atletismo, baseado em estudos técnicos e reconhecimento do poder público pelo excelente serviço prestado à comunidade”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano de Souza.

Para efeito de comparação, em 2021, somando os recursos de chamamento público e Bolsa Atleta, esse montante chegou a R$ 281 mil, ou seja, um aumento superior a 140% ao ano que antecedeu o início da atual gestão.

Ao longo do período que compreende 2017 e 2021, a modalidade chegará ao valor de aproximadamente R$ 1,1 milhão, isso sem contar o auxílio no transporte para a maioria das competições. A previsão é de que para 2022 a modalidade receba entre chamamento público, Bolsa Atleta e transporte aproximadamente R$ 350 mil.

“Esse será o maior investimento já feito em uma modalidade na história de Paranavaí. Anteriormente, o maior investimento havia sido feito na modalidade de futsal no ano de 2017 com R$ 200 mil pelo chamamento público e R$ 80 mil de transporte para a disputa da chave ouro”, enfatiza o secretário.

Outro dado importante, é que atualmente apenas com o Programa Bolsa Atleta R$ 121 mil a modalidade já recebe valores aproximados de gestões anteriores. A expectativa é de que até o final deste ano, o município aporte financeiramente um valor aproximado de R$ 320 mil, sendo R$ 160 mil do chamamento público, R$ 121 mil do Bolsa Atleta e R$ 40 mil em transporte.

Ao longo dos últimos cinco anos, foram repassados ao atletismo apenas pelo programa Bolsa Atleta o valor de R$ 422,8 mil, distribuídos em aproximadamente 150 bolsas. Já o repasse através da Lei 13.019/2014 foi no valor de R$ 676,5 mil, o que torna a modalidade a mais contemplada com recursos públicos durante esse período.

Com R$ 281 mil de repasse (fora o transporte), a modalidade também é a que mais recebeu recursos no ano de 2021, superando inclusive modalidades com grande apelo popular como o futebol (R$ 167,9 mil) e o futsal, que desenvolve projetos sociais através do ERA, e a São Lucas no rendimento que receberam juntos R$ 263,6 mil.

Em recente pesquisa realizada pelo secretário de Esportes e Lazer, ficou evidenciado que a modalidade de atletismo é uma das que recebem maiores recursos da administração municipal entre as principais cidades do Estado do Paraná, e do Brasil.

Desde 1976, o trabalho vinha sendo realizado pelo professor Ademir Nicola Francisco. Na época, ainda como acadêmico de educação física, “Mimi”, como é carinhosamente chamado, desempenhou um papel importante na formação de grandes atletas, em especial na formação humana de jovens paranavaienses em situações de vulnerabilidade social.

Todos esses números fazem com que os resultados continuem a aparecer. Entre eles estão os campeonatos paranaenses sub 16, 18 e 20, jogos escolares e campeonato brasileiro sub 20 no ano de 2021. A expectativa para 2022, através do excelente trabalho dos professores Leandro Lopes e Aguinaldo de Souza (convocados como treinadores para a seleção Brasileira), é de resultados ainda melhores, a ponto de ser contemplado com o projeto na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com o selo de Centro de Formação Financeira.

Pista de Atletismo – O município de Paranavaí historicamente sofre com a relação inversamente proporcional entre os resultados obtidos pelos atletas e as condições de uso da pista do Colégio Estadual de Paranavaí. A referida pista foi construída para os Jogos Abertos do Paraná (JAPs) de 1975, porém, por questão de espaço, foi finalizada com apenas 392 metros, o que a caracteriza como não oficial, dificultando aportes financeiros por não ter a possibilidade de abrigar competições oficiais.

Em 1991, teve início a construção do estádio Dr. Waldemiro Wagner e, na época, houve a discussão para implantação de uma pista de atletismo, mas a proposta foi rechaçada pelas autoridades políticas e esportistas da época.

“Para se ter uma ideia, o município de Maringá possui uma pista de primeiro mundo dentro do estádio Willie Davis, com aportes financeiros do Governo Federal (acima de dezenas de milhões). Outro município que se aproveitará do complexo esportivo é Campo Mourão, que acaba de ser contemplado com uma reforma para sua pista de atletismo também com valores expressivos advindos do Governo Federal para o estádio Roberto Brzezinski. O fato de terem pista oficial em seus respectivos estádios permite que esses municípios estejam a nossa frente e tenham uma estrutura muito melhor e mais adequada para treinamento”, ressalta o secretário.

Em 2012, Paranavaí foi contemplado com uma pista de Atletismo nova, que foi alocada e encontra-se no campus da UNESPAR/Paranavaí para atender ao público universitário do Curso de Educação Física. Em 2017, o município de Paranavaí solicitou um Termo de Cooperação Técnica (TCT) para a cessão de uso da pista de atletismo do Colégio Estadual, mas foi negado por questões de finalidade específica do uso para aulas de Educação Física.

O município vem fazendo a manutenção da pista em conjunto com o Colégio Estadual de Paranavaí e Associação de Atletismo de Paranavaí, e atualmente foi conseguido um recurso, através de emenda parlamentar do deputado estadual Tião Medeiros para realização de serviços de reparos na pista, bem como em seus vestiários para melhor atendimento da comunidade esportiva e recreativa”, finaliza Rafael.

O projeto de atletismo da Prefeitura de Paranavaí acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h e das 14h30 às 18h, na pista do Colégio Estadual.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí