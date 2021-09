Município finaliza concessão de cinco terrenos no Distrito Industrial

O município de Paranavaí finalizou nesta quarta-feira (29/9) o processo de licitação para concessão de cinco terrenos no Distrito Industrial. Em um encontro no gabinete da prefeitura, os responsáveis por assumirem cada terreno assinaram os contratos.

De imediato, as cinco concessões vão gerar 173 empregos diretos. O contrato tem duração inicial de 10 anos e pode ser renovado por mais 5 anos, porém, desde que todas as cláusulas do contrato sejam cumpridas. Em caso de descumprimento, o município poderá retomar os imóveis administrativamente e licitar novamente para outras empresas.

“Com esse trabalho de retomada de terrenos e licitações, já foram retomados e licitados 20 imóveis, de um programa de reestruturação do Distrito Industrial. Desde o início desta administração, um de nossos focos foi a retomada dos imóveis que estão em desuso, pois assim podemos dar oportunidade para novas empresas que poderão efetivamente gerar mais empregos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Neste momento, o município também trabalha com um projeto para melhorar a infraestrutura do Distrito Industrial. “Queremos executar galerias de águas pluviais e asfaltar as ruas do Distrito Industrial para garantir o escoamento de toda produção daquela região, garantindo mais eficiência e qualidade dos produtos. A previsão é que no ano que vem as obras se iniciem”, disse o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi.

O vereador Valmir Trossini também marcou presença na reunião em que os empresários assinaram os contratos com o município.

Confira as empresas que foram vencedoras nesta licitação:

Coacipar (Cooperativa de Agricultura Familiar) – Lote de 5.087 metros – 25 empregos

Eletro Noroeste – Lote de 8.658 metros – 37 empregos

Gênova Decor – Lote de 1.237 metros – 6 empregos

Pay Solo – Lote de 12.631 metros – 25 empregos

Solução Network – Lote de 5.000 metros – 80 empregos

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí