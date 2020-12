O município de Paranavaí finalizou nesta segunda-feira (21/12) a obra de infraestrutura para funcionamento do lago do Parque Ouro Branco. A obra é fruto de uma parceria entre as secretarias de Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Urbano.

Município finaliza infraestrutura do lago do Parque Ouro Branco - clique para ampliar



- clique para ampliar

A mina de água existente no parque foi redirecionada para que abasteça a bacia criada pelo município, que se transformará em um lago. O Parque Ouro Branco já passou por reformas internas e agora com o lago se consolidará como um espaço de lazer público para os cidadãos de Paranavaí.

“Antigamente este local era um matagal, um lugar muito feio. Quando nos reunimos pela primeira vez para discutir a ideia, esteve presente Ramiro Kulevicz, que era secretário de Meio Ambiente naquela época. Com pouco tempo iniciamos os trabalhos com uma escavadeira hidráulica para limpeza do local e a execução das margens do lago”, disse o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.



Município finaliza infraestrutura do lago do Parque Ouro Branco





Após a limpeza, foi feita a barragem para contenção da água no lago. “Essa barragem tem como função conter as águas das chuvas que quando vem em grande volume causavam alagamentos em toda aquela área. Por fim, foi executado uma caixa de captação para recolher a água da mina e executamos 230 metros de tubulação levando a água da mina até o lago”, explicou Renato.

Além da obra de infraestrutura, o município também plantou grama nas laterais para conter a terra e agora está sendo executado calçamento e peitoril ao redor do lago.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí