Município finaliza reforma dos barracões do IBC com quatro meses de antecedência

O município de Paranavaí finalizou com antecedência uma das mais aguardadas obras dos últimos anos. Com mais de R$ 9 milhões de investimentos, a reforma dos barracões do IBC foi entregue nesta semana, quatro meses antes do prazo final (outubro de 2024).

A revitalização do espaço vai permitir que o município abrigue a Secretaria de Infraestrutura e todo o pátio de máquinas no local. O local também servirá para o almoxarifado dos serviços de pintura viária, iluminação pública, agricultura e meio ambiente. Além disso, a nova estrutura contará com vestiários e alojamentos para os servidores.

Os investimentos foram através do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. A obra foi executada pela empresa Abbott, Arcoverde & Cia Ltda. A área reformada é de aproximadamente 5,9 mil m².

“Resolvemos um problema histórico de um local que por muito tempo ficou abandonado. A gestão técnica do prefeito KIQ priorizou a renovação dos prédios públicos e, com essa obra, vamos garantir modernidade e funcionalidade ao IBC. O local passará a ser o centro de operações de Paranavaí, abrigando setores de prestação de serviço da cidade. É uma obra grandiosa e muito importante”, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

