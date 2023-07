O município de Paranavaí finalizou nesta semana mais uma obra, dessa vez no pátio do Paço Municipal. A revitalização de todo calçamento e estacionamento, canteiros e sinalização de acessibilidade da Prefeitura foi feita pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura.



Município finaliza revitalização do pátio do Paço Municipal





“Essa obra contemplou aproximadamente 2 mil m² de paver, que foi feito pelos nossos servidores da Secretaria de Infraestrutura. Também contamos com a ajuda dos detentos para fabricação do material, através de uma parceria com o Departamento Penitenciário. Quem passar pelo Paço Municipal inevitavelmente vai notar a grande diferença após a conclusão desta obra”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

