Município homenageia Zelita Ferreira de Santana com nome do CEO na Zona Leste

O Centro de Especialidades Odontológicas de Paranavaí recebeu, nesta segunda-feira (21/8) o nome da ex-presidente da Associação de Moradores da Zona Leste, Zelita Ferreira de Santana. Falecida em junho de 1998, Zelita teve importante atuação durante anos em busca de benefícios e melhorias para a comunidade da Zona Leste.

“Todos os relatos que ouvimos da família, de amigos e de moradores do bairro só reforçam a grandeza do trabalho que a dona Zelita fez pela comunidade da Zona Leste. Algo que gostaríamos de poder fazer é homenagear as pessoas relevantes para a sociedade ainda em vida, mas somos impedidos por força de Lei. Mesmo assim reconhecemos a importância que a dona Zelita teve para este bairro, a diferença que ela fez para esta comunidade e sabemos que cada ação dela reflete positivamente até hoje e podemos ver os frutos de cada semente plantada por ela”, frisou o prefeito KIQ.

Zelita Ferreira de Santana foi presidente da Associação de Moradores da Zona Leste, permanecendo na gestão até seu falecimento, no dia 16 de junho de 1998. Quando assumiu os trabalhos, a Associação ainda não tinha uma sede e a dona Zelita organizava as reuniões nas casas dos moradores do bairro. Ainda em sua gestão conquistou a construção de uma sede que foi sendo melhorada ao longo dos anos.

Sempre preocupada com as crianças e pessoas mais carentes do bairro, dona Zelita conquistou muitos benefícios como a primeira UBS Zona Leste, com médico e agentes de saúde para a comunidade, mais tarde conquistando também o atendimento odontológico. Foi uma das primeiras mantenedoras da Creche Santa Terezinha do Menino Jesus e, com a ajuda da Prefeitura, alugou uma casa para o início dos atendimentos de 20 crianças, de 0 a 6 anos (hoje a creche funciona no Jardim Santos Dumont). Coordenou a pesagem e atendimento às crianças da Pastoral da Criança na Associação de Moradores. Intermediou a realização de cursos profissionalizantes de corte e costura, pintura em tecidos, crochê, cabeleireira e vários outros para a comunidade. Cobrou melhorias na infraestrutura do bairro, ouvindo a comunidade e repassando as demandas para a administração. Realizou vários eventos de entretenimento para a comunidade como festas, bingos, torneios de futebol entre associações, etc. Deixou um grande legado como presidente da Associação de Moradores da Zona Leste e um belo exemplo de trabalho em prol da comunidade.

“Ficamos casados por mais de 30 anos e só no dia de seu falecimento é que consegui entender a dimensão de tudo que ela fez pelas pessoas do nosso bairro. Tantas pessoas vieram falar com nossa família, contar coisas que ela fez, coisas que mudaram a vida de tanta gente. Ela teve uma vida cheia de significado e trouxe significado para as nossas vidas. Estamos muito honrados em poder receber hoje esta homenagem a ela. Certamente é uma boa maneira de reconhecer o seu legado e deixá-la marcada para sempre na memória do nosso bairro”, agradeceu o seu Faustino Ribeiro de Santana, viúvo da dona Zelita.

