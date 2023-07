Município identifica irregularidades na obra da Rua Guaporé

O município de Paranavaí em recente fiscalização realizada por meio de técnicos da Secretaria de Infraestrutura identificou irregularidades na execução de serviços na obra da Rua Guaporé.

Em vistoria realizada pela Secretaria de Infraestrutura, verificou-se que alguns trechos da obra apresentam problemas de sarjeta, meio-fio, calçadas e do asfalto, com um aspecto ondulado e trincas. As patologias apresentadas, são fruto do teste de cargas realizado pela fiscalização do município.

Com o teste de carga, a capa asfáltica apresentou escorregamento devido à falta de compactação da base. Observou-se também falta da devida compactação da capa asfáltica em alguns trechos. A empresa foi notificada para realizar as correções necessárias para atender os apontamentos da equipe técnica do município.

“A notificação aconteceu por conta de algumas irregularidades encontradas durante vistoria. Na nossa visão, alguns pontos não estão dentro dos parâmetros de qualidade necessários e por isso pedimos para que o serviço seja refeito. O município tem o dever de fiscalizar e exigir o cumprimento do contrato a contento, entregando uma obra bem feita, com materiais de qualidade e execução perfeita, pois foi isso que contratamos. Não podemos permitir que uma obra que tem como fim melhorar a qualidade de vida das pessoas seja entregue de qualquer maneira”, disse o prefeito de Paranavaí, Delegado KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí