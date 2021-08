Município inaugura CMEI que vai atender 110 crianças no Distrito de Sumaré

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tia Irene Martos Rocha, localizado no Distrito de Sumaré. Com quase R$ 2 milhões de investimentos com recursos próprios, a creche vai atender 110 crianças da faixa etária de 6 meses a 5 anos.

Durante a cerimônia de inauguração, a secretária de Educação, Adélia Paixão, com emoção contou um pouco da história da professora homenageada com o nome do CMEI. “Fizemos uma enquete com a comunidade do Distrito de Sumaré e 97% votaram na opção ‘Tia Irene Martos Rocha’. Falar da tia Irene é uma grande satisfação, pois tive o privilégio de conviver e trabalhar com ela e posso dizer que ela sempre foi uma mulher a frente do seu tempo, conciliando estudos, trabalho e família em um tempo onde as mulheres tinham poucas oportunidades. Sua presença foi e é ainda a melhor referência que podemos ter. Tia Irene deixou marcas profundas nas pessoas que tiveram oportunidade de conviver com ela. Sua responsabilidade, compromisso, respeito ao próximo, lealdade, solidariedade e resiliência eram algumas de suas qualidades. Ela tinha o coração do tamanho do infinito. Levarei para sempre comigo o seu lema: ‘cuidar das crianças e nunca desistir delas’”.

A diretora do CMEI, professora Márcia Moreira, não conteve a felicidade em falar sobre o novo equipamento. “A palavra que me representa neste momento é alegria. É uma alegria muito grande por ser a diretora deste CMEI, por ser moradora do Sumaré e também por ser sobrinha da tia Irene. Comecei no Sumaré em 1991, mas fiquei apenas dois anos. Agora, volto para cá para finalizar minha carreira, portanto, estou imensamente feliz com essa oportunidade”, agradeceu.

“Os professores fazem a diferença na vida das crianças e adolescentes. Muitas vidas são salvas de um futuro ruim por conta do trabalho realizado pelos professores desde cedo. A gente tem que ter responsabilidade com as contas públicas, porém, reafirmo meu compromisso de sempre buscar mais recursos para a nossa cidade, investir no futuro de Paranavaí”, ressaltou o prefeito KIQ.

Para o deputado estadual Tião Medeiros, é preciso reconhecer a importância do novo CMEI. “A primeira infância é um momento especial na vida da criança, pois se inicia a formação do caráter. Portanto, esse equipamento e as pessoas que aqui trabalham tem uma missão muito grande na vida de muitas crianças, pois elas levarão os ensinamentos que aqui aprenderem pro resto de suas vidas. Por isso, deixo aqui meu reconhecimento à administração municipal por todo empenho em dar o melhor para cada cidadão”, disse.

Marcaram presença na inauguração os vereadores Dr. Leônidas, Luis Paulo Hurtado, Fernanda Zanatta, Cida Gonçalves e Amarildo Costa. Representando a Câmara, o presidente Dr. Leônidas exaltou a administração da prefeitura. “O KIQ causou uma revolução na forma de administrar e isso trouxe grandes resultados para Paranavaí. Tenho certeza que se perguntarmos às pessoas, elas confirmam que hoje amam ainda mais Paranavaí, pois todos têm prazer e alegria que suas famílias cresçam aqui. O que importa são as pessoas e temos visto como tudo tem sido realizado pensando nas pessoas”, afirmou.

Educação em Paranavaí – Em 2017, Paranavaí tinha 764 alunos na lista de espera por vagas em CMEIs e CEIs. Naquele período, havia 2.413 alunos matriculados na educação infantil compreendida na faixa etária 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Atualmente, o município de Paranavaí, após ações como reformas, ampliações e remanejamento de turmas, elevou em 37% o atendimento e absorve hoje um quantitativo de 3.840 matrículas na educação infantil.

Ainda existem alguns alunos na fila de espera, porém, há 137 vagas em aberto aguardando pretendentes. Isso ocorre, pois algumas vagas nem sempre estão disponibilizadas onde as famílias pretendem, e por não ser faixa etária obrigatória os pais optam por recusa à vaga.

A educação municipal, embora num período de pandemia com aulas remotas em 2020 e ensino híbrido em 2021 que mesclam as aulas presenciais e remotas, utilizando a tecnologia e outras metodologias no processo de ensino aprendizagem, têm sido referência em todo o Paraná, estando entre os 10 melhores municípios, com a média de IDEB de 7,7 muito superior à média nacional (5,8) e média estadual (6,4).

