Município inicia construção da nova sede da Secretaria de Agricultura, a Casa do Produtor

O Município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), deu início ao processo para construção da Casa do Produtor, que será a nova sede da secretaria. O terreno está localizado no Jardim Santos Dumont e a área de construção será de aproximadamente 270 m². A terraplanagem do terreno já foi executada pela Seagri.

Os recursos para construção da Casa do Produtor foram adquiridos por meio de um repasse do Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, de R$ 390 mil. A intermediação para destinação do recurso foi feita pelo deputado federal Luciano Ducci. Somados os R$ 29 mil de contrapartida do município, o valor da obra está estimada em R$ 419 mil.

A Casa do Produtor terá: sala de recepção, sala de arquivo, sala de atendimento à imprensa, sala de atendimento comercial, almoxarifado, cozinha, sala de reuniões, sala de treinamento, salas administrativas, sala da diretoria, pátio de maquinários, estacionamento e banheiros adaptados.

A empresa vencedora da licitação e responsável pela execução da obra será a “J Sete Construtora LTDA” e o prazo é de 8 meses.

“Essa obra é importante para que possamos dar melhor comodidade e conforto aos nossos funcionários públicos, bem como espaço adequado para atender os munícipes e produtores rurais. Será mais um equipamento com conforto e tecnologia em Paranavaí”, disse o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

