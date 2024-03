Município inicia instalação de novos abrigos metálicos de ônibus em Paranavaí

O município de Paranavaí iniciou nesta terça-feira (5/3) a instalação dos novos abrigos metálicos de ônibus nos bairros da cidade. Através de um Pregão Eletrônico, a administração municipal contratou uma empresa de Frederico Westphalen-RS para o fornecimento e instalação das estruturas nas ruas, avenidas e praças que fazem parte do cronograma previsto na Ordem de Serviço.

No total, serão instaladas 100 estruturas metálicas em diferentes pontos dos jardins São Jorge, São Vicente, Maringá, São Luis, Maravilha, Yara, Morumbi, Oásis, Monte Cristo, Simone, Vila Operária, Ipê, Santos Dumont, América, Chácara Jaraguá, Conjunto Geraldo Felippe, Conjunto Francisco Luiz de Assis, Centro, Vila Rural Nova Vida, Vila Rural São João e distritos de Sumaré, Graciosa, Mandiocaba e Piracema. O investimento total do município é da ordem de R$ 800 mil.

“De acordo com o contrato, a empresa tem um prazo de até 2 anos para instalar todos os abrigos, ou seja, 25 estruturas a cada seis meses. Mas, em conversa com a empresa, nossa previsão é de concluir a instalação de todos os 100 abrigos ainda este ano. As primeiras 25 estruturas já devem estar completamente instaladas nos próximos 15 dias, e na sequência já está autorizado o início da produção dos próximos 25 abrigos, que devem ser instalados até o fim do primeiro semestre”, explica o secretário da Seprovpat, Airton de Melo Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí