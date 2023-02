Município inicia instalação de novos semáforos

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, deu início nesta semana a instalação de novos semáforos em alguns pontos da cidade. Os locais escolhidos são pontos que historicamente acontecem acidentes de trânsito.

“Estamos finalizando as instalações e, por enquanto, eles ficarão em modo amarelo piscante. Serve de alerta para que as pessoas trafeguem com cuidado. Acreditamos que na terça ou quarta-feira, todos estejam funcionando normalmente”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.

Os pontos onde os semáforos estão sendo instalados são:

Rua Paraíba x Rua Manoel Ribas

Rua Minas Gerais x Rua Manoel Ribas

Rua Pernambuco x Rua Paraíba

Av. Heitor de Alencar Furtado x Rua Felipe dos Santos

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí