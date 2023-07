Município inicia pintura mecanizada das marginais da Avenida Heitor de Alencar Furtado

A transformação nas marginais da Avenida Heitor de Alencar Furtado segue acontecendo em ritmo acelerado em Paranavaí. Enquanto avança a obra de recapeamento asfáltico da principal via da cidade, o município deu início a pintura de faixas nos trechos onde já há asfalto novo.

“Essa é uma obra muito aguardada e que batalhamos muito para conseguir os recursos necessários. É nossa principal via, portanto, automaticamente terá grande impacto na vida das pessoas”, disse o secretário de Infraestrutura, Mateus Marique.

A pintura mecanizada em Paranavaí não vai se restringir a Avenida Heitor de Alencar Furtado. “Com a pintura, as pessoas terão ainda mais tranquilidade para trafegar com segurança na via, mas não vamos parar por aí. Outras ruas que também foram recapeadas receberão a pintura e ficarão no mesmo padrão”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Airton de Melo Gonçalves.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí