O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, deu início nesta semana a recuperação do asfalto de ruas do Jardim Santos Dumont. A execução do serviço de micropavimentação vai melhorar a condição das ruas que já estavam deterioradas e necessitavam ser recuperadas.



Município inicia trabalho de recuperação do asfalto do Jardim Santos Dumont





Os trabalhos começaram pela Rua Cezar Geraldo Capato Filho e vão se estender pelas demais ruas do bairro. “Estamos dando continuidade no nosso planejamento de recuperação da malha asfáltica. A situação do asfalto de Paranavaí melhorou muito, mas conforme o tempo vai passando surgem situações pontuais que precisam ser resolvidas”, explica o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

Nesta semana, Renato Dultra recebeu uma comitiva de engenheiros da cidade de Candói, que vieram conhecer os métodos de trabalho desenvolvidos e executados pela Secretaria de Infraestrutura de Paranavaí. “Eles fizeram uma pesquisa e identificaram que nosso trabalho pode servir como modelo pra eles. Ficamos felizes por saber que somos considerados exemplos, mas acima de tudo, que podemos ajudar outros municípios na nossa área”, disse o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí