Município instala placa de homenagem às vítimas de Covid-19 no Parque Ouro Branco

O município de Paranavaí realizou em 2021 uma ação de plantio de mudas de árvores no Parque Ouro Branco em homenagem às vítimas de Covid-19 em Paranavaí. Na oportunidade, os familiares das vítimas participaram da ação e plantaram a muda de árvore.

A placa foi instalada no local onde as árvores foram plantadas como forma de homenagear todos que perderam sua vida durante a pandemia. “Passamos por momentos muito difíceis com essa doença que assolou o mundo. Essa foi uma pequena forma de homenagear e relembrar todos que, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.



Placa de homenagem às vítimas de Covid-19 no Parque Ouro Branco





Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí