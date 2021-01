A equipe da Secretaria de Infraestrutura instalou na manhã desta quarta-feira (30/12) as primeiras placas com orientações no lago do Parque Ouro Branco. Depois da abertura de um canal que redireciona a mina de água existente no Parque, hoje o lago já está cheio, mas outras obras de complemento da nova área de lazer ainda serão executadas.

Veja também: Município lamenta ações de vandalismo no novo lago do Parque Ouro Branco

As primeiras placas instaladas no lago Parque Ouro Branco contém informações sobre o risco da área e o que não pode ser feito no local: é proibido entrar no lago; é proibido pescar (uma vez que será feita a soltura de peixes no lago em curto prazo); é proibido crianças sem um responsável; e é proibido jogar lixo.



Município instala placas de orientação no lago do Parque Ouro Branco





“No feriado de Natal já foram registrados ações de vandalismo no entorno do lago. Muito lixo jogado, garrafas pet, garrafas de vidro, embalagens de alimentos e até fraldas descartáveis de bebês. Além disso, grande parte da grama recém-plantada já foi danificada. Também recebemos vídeos com denúncias de pessoas entrando no lago para nadar, inclusive com roupa de banho (biquínis e sungas), usando boias com câmaras de pneus, pendurando cordas nas árvores para pular no lago, todo tipo de atitude inaceitável para um local público que foi feito para ser um espaço de lazer e de preservação da natureza. O risco de alguém se machucar, bater a cabeça nas pedras e tubos de concreto que estão no fundo do lago, é muito grande. Ali não é uma piscina pública, uma represa, um riozinho para nadar. É para as famílias passearem, caminharem ao redor, sentarem para passar um tempo com os filhos, curtir a natureza. Já tem muitos moradores das proximidades que estão se mobilizando para flagrar e denunciar quem estiver desrespeitando as regras básicas de utilização do lago”, comenta o prefeito KIQ.

É importante destacar que as obras da nova área de lazer com o lago do Parque Ouro Branco ainda não estão finalizadas. O município já finalizou a limpeza do local e a execução das margens do lago com uma escavadeira hidráulica, a barragem para contenção da água, uma caixa de captação para recolher a água da mina e a execução de 230 metros de tubulação para levar a água da mina até o lago, além do plantio de grama nas laterais para conter a terra. Agora ainda estão sendo feitos o calçamento e peitoril ao redor do lago, além da instalação de lixeiras e demais placas orientativas.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí