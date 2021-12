A partir desta semana, quem for ao bosque municipal, vai se deparar com uma novidade. Logo na entrada, o município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, instalou totens animados para que todos possam tirar fotos e registrar o momento da visita ao bosque.

A instalação dos totens têm a intenção de tornar a visita ao bosque em uma experiência ainda mais lúdica e marcante às famílias e em especial às crianças.



Município instala totens animados na entrada do bosque





“São pequenas coisas que dia após dia estamos fazendo e deixando o local mais chamativo às pessoas. Queremos que cada vez mais famílias venham ao bosque e, com esses totens, todos poderão levar de recordação para casa uma foto com os ‘novos integrantes da família’ do bosque’”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí