Município intensifica trabalho de limpeza e controle de escorpiões no Cemitério Central

Durante toda esta semana, as equipes do município intensificaram os trabalhos de limpeza e controle de pragas no Cemitério Central de Paranavaí. Isto porque no fim do mês de abril foi constatada a presença além do normal de escorpiões no local. Nesta quinta-feira (6/4) o prefeito KIQ reuniu representantes da Vigilância em Saúde e secretarias de Meio Ambiente e Infraestrutura, para discutir estratégias para eliminação dos escorpiões no cemitério.

“O trabalho de limpeza e controle de pragas no cemitério já é feito periodicamente pelas equipes do município. Mas esta semana intensificamos e na próxima semana vamos fazer um novo processo de limpeza para retirada de folhas e de entulhos, além da dedetização com a utilização de produtos domo sanitários para erradicação dos escorpiões”, enfatizou o secretário de Comunicação do município, Américo de Castro.

A diretora de zoonoses da Vigilância em Saúde, Ana Souza, explicou que “o escorpião é um predador natural das baratas, e o cemitério é um local com muita incidência de baratas. Por isso o município mantém uma rotina de limpeza na área geral, mas a população também precisa fazer sua parte. O munícipe precisa cuidar da limpeza do túmulo do seu ente querido, verificar se não há rachaduras na estrutura que facilitem a entrada e saída de animais peçonhentos, não deixar recipientes com água parada ou mesmo com restos alimentos que atraem baratas e, consequentemente, os escorpiões”.

