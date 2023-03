Município investe em tecnologia para garantir segurança de dados públicos

O município de Paranavaí está investindo em tecnologia para garantir mais segurança, privacidade e controle dos dados públicos. Através de processo licitatório, foi adquirido e está sendo implantando uma das mais modernas ferramentas disponíveis a nível mundial para segurança de dados e informações.

“Essa ferramenta é um conjunto formado por um servidor (hardware) e softwares de firewall e antivírus, formando o que chamamos de ‘Appliance’, onde reunimos os dois elementos (hardware + software) de um único fabricante para garantir uma melhor compatibilidade entre ferramentas distintas e unimos em um único ambiente de controle localmente, ou na nuvem, otimizando o controle e análise de todos os dados que passam por nossa rede de dados”, explica o analista de sistemas da Prefeitura de Paranavaí, Júlio César Pereira.

Com investimento de mais de R$ 890 mil durante os próximos 3 anos, o município contará com suporte total (hardware + software) contra inúmeras pragas virtuais (vírus, ransomwares, trojans, etc), além das atualizações diárias.

“O município também conta com uma equipe que cuida da segurança e verifica diversos riscos, podendo inclusive antecipar medidas preventivas contra ataques e invasões, mitigando problemas comuns como sequestro de dados ou criptografia das informações, impedindo seu acesso e atualização dos mesmos”, completa Júlio.

