Município lamenta falecimento dos pioneiros Wanderlei Giraldes e Waldemar Navarro

A Prefeitura de Paranavaí lamenta o falecimento de duas figuras públicas de grande relevância para o município, os pioneiros Wanderlei do Nascimento Giraldes, aos 73 anos de idade, e Waldemar Navarro, aos 89 anos de idade. Ambos faleceram nesta sexta-feira, dia 7 de agosto.



Wanderlei Giraldes participou ativamente do desenvolvimento da cidade, tendo trabalhando como secretário municipal de Finanças na gestão do ex-prefeito Deusdete Ferreira de Cerqueira e atuado por vários anos como diretor e secretário executivo da Micropar (Associação de Microempresas do Noroeste do Paraná).

Já Waldemar Navarro atuou na Câmara Municipal como vereador de Paranavaí e presidiu a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), deixando um legado para a cidade e uma missão para a família, que tem dado continuidade ao brilhante trabalho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí