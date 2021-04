Município lança aplicativo Geocidadão para solicitação de atendimentos da Guarda Municipal

A partir desta quinta-feira, dia 8 de abril, a população de Paranavaí passa a contar com um novo serviço: o aplicativo Geocidadão. Através dele, o cidadão tem acesso facilitado para solicitar o atendimento da Guarda Municipal nos mais diversos tipos de ocorrências e ainda acompanhar o status de sua demanda, desde a abertura até a conclusão do chamado.



Depois de um período de testes de 30 dias, um técnico da empresa CTMGEO Soluções em Geotecnologia esteve em Paranavaí nesta quinta-feira (/48) para apresentar oficialmente o aplicativo ao prefeito KIQ, ao vice-prefeito Pedro Baraldi, ao secretário de Segurança e Trânsito Jeferson Cattelan, ao diretor da GM Iterley Jasper e ao comandante do 8º Batalhão PM Coronel Jefferson de Souza. Após a apresentação, o aplicativo foi colocado no ar e já está liberado para uso da população.

“É um sistema bastante simples e ágil. O cidadão baixa o aplicativo, se cadastra nele e, sempre que precisar, pode abrir uma solicitação para atendimento da Guarda Municipal. No aplicativo é possível informar o tipo de situação para qual a pessoa deseja atendimento, anexar fotos ao registro (sempre que isso não acarretar em perigo direto para o cidadão), e indicar o local da ocorrência através do sistema de georreferenciamento disponível. A solicitação cai diretamente na Central da Guarda Municipal e já entra na lista de atendimentos a serem realizados pela equipe de plantão. E o mais importante é que o cidadão pode acompanhar toda a tramitação do atendimento diretamente pelo aplicativo, desde o início”, destaca o secretário de Segurança e Trânsito.

Para o prefeito KIQ, o Geocidadão “vem para confirmar a tendência de que os serviços públicos sejam cada vez mais inseridos no meio digital. Esta é uma ferramenta ágil, que trás a facilidade de se protocolar um pedido para a Guarda Municipal através do aplicativo e ter a comprovação sobre o seu atendimento na palma da sua mão. Além do registro de ocorrências junto à GM, o Geocidadão também já está habilitado para a realização de cadastros para a castração de animais no município. Futuramente, outros serviços serão implementados no aplicativo, trazendo ainda mais facilidades no atendimento à população”, avalia.

Como usar o Geocidadão – O aplicativo Geocidadão é um serviço gratuito e pode ser baixado em aparelhos com os sistemas Android e IOS através do link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ctmgeo.mobile.servi...

Para solicitar atendimento da Guarda Municipal, basta seguir as seguintes instruções:

1 - Procure na sua loja de app Geocidadão e clique em “Instalar”;

2 - Abra o aplicativo e aceite os Termos de Licença;

3 - Faça seu cadastro ou faça o login diretamente com o Facebook;

4 - Na parte inferior, procure o botão com o sinal de X e escolha a opção para se identificar ao cadastrar a solicitação ou fazer a solicitação anonimamente;

5 - Escolha a opção “Guarda Municipal”;

6 – Informe o endereço no Mapa de Georreferenciamento, relate o caso e anexe uma foto (se possível). Sua solicitação será encaminhada imediatamente ao setor responsável para verificação das informações e adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí