Município lança Chamamento Público para cadastro de food trucks e reboques em Paranavaí

O Município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, publicou o Edital de Chamamento Público 02/2022 para cadastrar food trucks e reboques do ramo de alimentação e bebidas da cidade. Com os cadastros desses tipos de comércios que estão ativos em Paranavaí, o município de Paranavaí tem como finalidade a regulamentação de atuação de cada um na cidade.

“O projeto de cadastramento de food truck e reboques do ramo de alimentação e bebidas além de proporcionar o conhecimento dos locais ligados ao comércio gastronômico, difunde a cultura gastronômica, fomenta a economia, gera emprego e renda e promove o turismo regional”, ressaltou o secretário Carlos Emanuel.

A intenção do município é atrair e direcionar consumidores das diversas classes sociais, promovendo o conhecimento da diversidade gastronômica do município e divulgando para toda a região noroeste do Paraná o que há de melhor em Paranavaí. “Queremos fomentar a gastronomia existente na cidade através de ações voltadas para o conhecimento dos diversos estabelecimentos que atuam neste segmento de mercado”, completa Carlos.

Cada comércio terá prazo de 30 dias para a inserção das informações pertinentes de interesse de divulgação de cada estabelecimento, a partir desta sexta-feira, dia 8 de julho. Para o cadastramento, basta preencher o formulário que está disponível neste link: https://forms.gle/1Wdn7ck8DBfL3GQF9

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí