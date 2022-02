Município lança Convite Público para o Festival Mulheres em Cena. Inscrições vão até 4 de março

A Fundação Cultural e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher se uniram para uma iniciativa muito bacana para enaltecer a força e a presença das mulheres no cenário cultural e social de Paranavaí. O Convite Público para a participação voluntária da programação do Festival Mulheres em Cena foi publicado na última semana e as inscrições para os interessados vão até o dia 4 de março.

O Convite Público abre oportunidade de inscrições para mulheres ou grupos e instituições que desenvolvam ações especificamente para o público feminino, que queiram se apresentar ou participar com alguma modalidade artística ou alguma ação cultural ou social durante o Festival Mulheres em Cena. A inscrição (individual ou em grupo) pode ser feita através do formulário online disponível no seguinte link: https://forms.gle/gpiNqLaALL6QsKnX7

As mulheres ou instituições com propostas que atendam ao público feminino podem participar do Festival com ações culturais, artísticas, sociais, ou de saúde da mulher, como: apresentações de música, dança, teatro, circo, performance, declamação de poesia; ações literárias; rodas de conversa; exposição de sua arte como telas, livros, artesanatos; ações de orientações ou prevenção; e outras ações pertinentes. No ato da inscrição deve-se informar o nome dos participantes e a descrição da atividade pretendida.

A participação no Festival Mulheres em Cena é voluntária e não haverá nenhuma forma de remuneração para quem se apresentar ou fizer parte da programação. A Fundação Cultural estará responsável pela organização e disponibilizará a estrutura de som e palco para o local, e outras necessidades que estejam dentro de suas possibilidades.

A programação será montada de acordo com as inscrições recebidas. As atividades que farão parte do Festival Mulheres em Cena serão divulgadas até o dia 08 de março. A Fundação Cultural fará contato com todos os inscritos para compartilhamento da programação e a ordem e horários das atividades serão definidos pelos organizadores.

O Festival Mulheres em Cena está marcado para acontecer no dia 13 de março (domingo), na Praça dos Pioneiros, a partir das 15h. O evento será realizado seguindo todas as orientações dos órgãos responsáveis pelas medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3902-1128 ou através do e-mail da Fundação Cultural: cidadepoesia8@gmail.com

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí