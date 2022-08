Município lança Programa de Formação para Professores

Na manhã desta segunda-feira (15/8), a Secretaria de Educação de Paranavaí lançou o PROFORMA, um programa de formação para professores da rede municipal de ensino idealizado pelo Departamento de Alfabetização. A primeira turma do programa é formada por 50 professores dos 1º anos das escolas municipais. A ideia é promover formação continuada para atualização profissional das equipes das escolas.

“O período da pandemia nos apresentou uma nova realidade, principalmente na questão da alfabetização. Hoje temos crianças que passaram praticamente dois anos com o ensino remoto e que não absorveram de maneira integral a alfabetização inicial. E isso não é porque os professores não ensinaram; mas a falta daquele contato presencial e acompanhamento em sala de aula fizeram muita diferença. Com o Programa de Formação para Professores, nós queremos atualizar os professores dos anos iniciais sobre como trabalhar a alfabetização com essas crianças que ficaram tanto tempo fora da sala de aula”, explicou a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

O PROFORMA prevê nove encontros presenciais com a turma de professores dos 1º anos. Os encontros serão quinzenais, sem nas segundas-feiras, e a formação está sendo ministrada pela professora Dra. Maria Carolina Lolli, da empresa Foco Ensina de Maringá.

