Município mantém ponto facultativo aos servidores públicos nos dias 15 e 16

O município de Paranavaí decidiu nesta quinta-feira (4/2) manter o ponto facultativo aos servidores públicos municipais nos dias 15 e 16 deste mês. A única alteração fica por conta do expediente do dia 17 de fevereiro, que antes seria apenas no período da tarde, e agora será alterado para o dia todo. O município consultou a Associação Comercial de Paranavaí (Aciap) para que a decisão fosse tomada de maneira conjunta.

"Já havia a decisão de que o comércio ficaria fechado nesta data, portanto, não vejo como coerente a mudança apenas para os servidores públicos. Dessa forma, decidimos que segunda e terça-feira segue valendo o ponto facultativo e a partir de quarta-feira retornamos ao trabalho de maneira normal", explicou o prefeito KIQ.

A mudança para o retorno do trabalho na quarta-feira às 8h será oficializada por meio de Decreto Municipal que deve ser publicado nesta sexta-feira, dia 5/2.

"Nosso único pedido aos servidores e toda população de Paranavaí é que tomem cuidado durante estes dias. A pandemia não acabou, os cuidados precisam ser mantidos para que não tenhamos ainda mais perdas. Não se aglomerem, usem máscara e mantenham os cuidados para o bem de todos", finalizou KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí