Município oficializa início das obras de reforma da Escola Municipal Pedro Real

A comunidade escolar do Jardim Morumbi está comemorando o início das obras de reforma da Escola Municipal Pedro Real, que foi oficializado nesta quinta-feira (14/9) através da assinatura da Ata de Partida entre o município e a empresa vencedora da licitação. A reforma era uma demanda antiga que agora será executada com um investimento de R$ 2.559.000,00 em recursos próprios do município. O prazo de execução da obra é de 12 meses e a empresa responsável é a Tailored Engenharia Ltda.

“Nossa comunidade escolar está em festa. Temos uma APMF muito atuante, pais sempre muito presentes em todas as ações da escola, equipe e professores muito dedicados. Este é momento muito esperado e muito importante para todos nós. Sabemos de toda a burocracia e planejamento que uma obra como esta exige, mas estamos muito contentes com essa novidade que vem para melhorar a nossa escola”, agradeceu a diretora Simara Belizio.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano do município, Amauri Niehues, a reforma da escola vai mexer com toda a parte estrutural do prédio. “Será feita a troca de toda a estrutura de cobertura, de toda a parte elétrica, revestimento, pintura, banheiros, adequação a todas as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros. A demanda dessa escola é antiga. Para chegar neste momento tem todo um trabalho prévio, bastante longo, que é como funcionam as coisas públicas, principalmente pela questão da transparência. Nós sabemos da importância do Jardim Morumbi para a cidade, tanto que tem duas outras obras previstas para acontecer em breve, que é a reforma das duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) instaladas aqui no bairro. Esta reforma é mais uma conta que o município vai pagando na área da Educação”, ponderou.

“Hoje é um dia muito feliz, porque estamos conseguindo assinar a Ata de Partida de uma obra muito importante para a nossa escola Pedro Real. Sabemos do grande trabalho que é desenvolvido aqui, do esforço e dedicação de cada criança para estar na escola. Todos merecem essa reforma para ter um espaço ainda mais adequado para estudar. Vai ser um período que vai trazer algum desconforto às vezes, por ter que trocar de lugar para a reforma de uma sala, um pouco de barulho. Então todos terão que fazer um esforço para superar essa fase. Mas tudo isso é para que todos possam ter uma escola melhor”, avaliou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Para o prefeito em exercício, Pedro Baraldi, “é louvável ver a quantidade de atividades que a escola oferece para as crianças. Aprender a cantar, dançar, praticar esportes, além das matérias obrigatórias da grade curricular, é muito importante nessa fase em que se descobre a vocação de cada um. As obras do município envolvem todo um trabalho prévio, bastante complexo. Um exemplo foi a Rua Guaporé, uma obra difícil na parte de engenharia, que deu muito trabalho para termos as autorizações ambientais necessárias. Mas hoje é uma realidade. Estamos conseguindo entregar muitas obras que, até pelo período da pandemia, acabaram atrasando um pouco. Tem muita coisa acontecendo na cidade: Rua Guaporé, IBC, Teatro Municipal, Praça dos Pioneiros, Rua Rio Grande do Sul, Centro do Autismo, duas quadras cobertas na escola Edith Ebiner e no CMEI Alzira Mendonça; e a próxima obra da Educação que vamos iniciar em breve será uma grande reforma na Escola Jayme Canet. Esse momento é simbólico, mas importante de ser registrado. O dinheiro, por ser recurso próprio do município, já está na conta e a cada medição vai sendo paga a parcela cabível. É fundamental que os pais nos ajudem e estejam também acompanhando, ajudando a fiscalizar o andamento da obra”, apontou.

A assinatura da Ata de Partida foi acompanhada por professores e alunos da escola, pais, representantes da APMF, proprietários da empresa Tailored Engenharia, pelos vereadores Amauri Geraldo Costa e Delcides Pomin Jr., e pelo assessor Fábio Ferreira de Souza (representando o deputado Federal Tião Medeiros).

