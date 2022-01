Município oficializa repasse de mais de R$ 5,3 milhões para creches conveniadas

O município de Paranavaí garantiu nesta quinta-feira (6/1) o repasse de recursos para as oito creches conveniadas durante o ano de 2022. No total, serão repassados R$ 5.366.896,11 através do FUNDEB (Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica) para os Centros de Educação Infantil (CEIs), com a assinatura dos convênios com as entidades. Com um ajuste no pagamento, o aumento médio foi de 9,22%.

“Só temos que agradecer o trabalho que cada entidade presta ao município. Neste ano, teremos um número superior a mil alunos sendo atendidos pelos Centros de Educação Infantil. Precisamos deles para prestar um atendimento de qualidade e eles sabem que podem contar conosco, pois sempre faremos o possível e o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los. É um trabalho conjunto em prol das crianças do município”, frisou Adélia.

Os oito CEIs contempladas com os convênios foram: Casa da Criança, Educandário São José, CEI Infância Feliz, Pequeninos de Santa Rita, Pequeno Semelhante, Santa Terezinha do Menino Jesus, Semente da Esperança e Anibal Ajita.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí