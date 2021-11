Município passará a utilizar aparelhos etilômetros nas fiscalizações de trânsito

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, passará a utilizar dois aparelhos etilômetros nas fiscalizações de trânsito na cidade. Portanto, a partir desta quinta-feira (18/11), as equipes de trânsito do município e da Guarda Municipal já estarão com os aparelhos de bafômetro disponível para aferir se os condutores consumiram álcool nas fiscalizações.



“Queremos reforçar a segurança no trânsito de Paranavaí para evitar acidentes e salvar vidas. Teremos ações de fiscalização e blitz para diminuir os casos de embriaguez e direção. Com os próprios aparelhos, teremos mais agilidade para fiscalizar esses casos”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

O aparelho etilômetro tem como função medir o nível de substâncias (entre elas as bebidas alcoólicas) no organismo do corpo humano. Lembrando que condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool são multados em R$ 2.934,70, e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, caso o condutor seja reincidente em período inferior a um ano, a multa é aplicada em dobro, no valor de 5.869,40, conforme a lei seca.

“Por fim, ressaltamos que é crime embriaguez ao volante com detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro”, reforça Cattelan.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí