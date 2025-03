Município pedirá celeridade ao Estado para a reestruturação da PR-218 e o fim da 'Curva da Morte'

O grupo Unidos Pela PR-218, de Paranavaí a Graciosa, apresentou ao prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, uma prévia ilustrativa de como seria a duplicação da rodovia. O destaque do projeto é a reestruturação da ponte sobre o Ribeirão Paranavaí e a elevação da pista para diminuir o raio da curva, considerada perigosa e fechada, no local conhecido como curva da morte.

"Embora as imagens apresentadas sejam apenas conceituais, elas refletem a vontade da população de ver a rodovia transformada em uma via mais segura com a duplicação", disse o diretor da Sociedade Civil Organizada do Paraná (Socipar), Edilson Avelar.

Por se tratar de uma estrada estadual, os recursos para a execução da obra virão do Governo do Paraná. Segundo Avelar, a verba para a obra está garantida pelo Estado, porém, não foi possível captar o valor necessário para elaborar o projeto de engenharia, etapa fundamental para dar andamento à construção.

"Com a venda da Copel, parte dos recursos foi reservada para essa obra tão importante, que evitará mortes naquela curva acentuada. É uma rodovia com intenso tráfego de caminhões e trabalhadores que se deslocam para as indústrias do distrito, como a GTFoods, FrigoEuro e Indemil. Por isso, é essencial que o Estado priorize essa duplicação", destacou Avelar.

Custo do projeto é elevado - Segundo a Socipar, uma das empresas credenciadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orçou o projeto em mais de R$ 300 mil.

Lucas Barone, assessor do deputado estadual Adriano José, explicou o andamento das tentativas para viabilizar o projeto. Inicialmente, a Socipar solicitou apoio ao DER/PR. No entanto, diante da alta demanda, o órgão sugeriu que a própria comunidade de Paranavaí arrecadasse os recursos para contratar uma empresa.

"Os membros do grupo Unidos Pela PR-218 e da Socipar conseguiram arrecadar cerca de R$ 15 mil, valor que cobre apenas a topografia do local. Diante da dificuldade em alcançar o valor total, a Socipar voltou a recorrer ao DER/PR, argumentando que a comunidade não conseguiria arcar com o custo integral", explicou Barone.

Após nova análise da situação, o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiati Sabóia, e o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, autorizaram a abertura do edital para contratar a empresa responsável pelo anteprojeto.

A expectativa dos integrantes do grupo e da Socipar é que a obra comece no primeiro semestre de 2026. "Após a contratação da empresa, acreditamos que a elaboração do projeto leve cerca de seis meses. Por isso, estimamos que a execução da obra comece em 2026", projetou Avelar.

"Pela perseverança e persistência, estamos avançando para, um dia, acabar com a tristeza das famílias da nossa região", disse Mateus Hobold, um dos coordenadores do grupo Unidos Pela PR-218.

Município apoia a obra - O prefeito Mauricio Gehlen afirmou que a duplicação da PR-218 representa, além de maior fluidez no tráfego, mais segurança para os moradores e trabalhadores que transitam diariamente pelo trecho.

"Precisamos pensar grande e correr atrás de grandes obras estruturantes para nossa região. Por isso, parabenizo os membros da Socipar, que estão se esforçando incansavelmente para que a nossa região se desenvolva. A reestruturação da PR-218, de Paranavaí a Graciosa, com o fim da curva da morte é fundamental para a segurança das pessoas e para o escoamento dos produtos que saem das indústrias de Paranavaí. Tem total apoio do município, e pedirei ao Governo do Estado que dê a atenção necessária para a celeridade de todos os processos burocráticos", comentou o prefeito.

Também participaram da reunião os membros da Socipar: Demerval Silvestre (presidente), Ivo Pierin Junior (vice-presidente), Dante Ramos Junior (diretor), e os moradores do Distrito de Graciosa: Guido Bankhardt, Dionísio Heidemann Hechman e João Marques Sobrinho.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí