Município precisa de orçamentos para serviços emergenciais

O município de Paranavaí decretou nesta semana estado de emergência devido aos prejuízos causados pelo temporal no último final de semana. Com o Decreto 23.010/2021, o município pode fazer contratações emergenciais para atender as demandas necessárias. Os prejuízos estão estimados em R$ 582 mil, por isso, o município precisa fazer reparos urgentes para que alguns serviços sejam retomados.

Ao dar publicidade às necessidades e solicitar a maior quantidade possível de orçamentos, o município pretender dar total transparência à população durante esse processo. Por se tratar de um serviço emergencial que será contrato por dispensa de licitação, as empresas precisam ter todas as documentações e certidões regularizadas para que o município possa contratá-la.

Nos serviços descritos necessários pela Secretaria de Educação, os interessados devem enviar as propostas até às 17h da quarta-feira, dia 3 de novembro, no e-mail carolseduc@hotmail.com. O material deverá ser entregue em cada instituição.

Escola Jayme Canet - Rua Ettore Giovine, nº 1.320, Jardim Santa Cecília

SERVIÇOS: Troca de telhas e conserto do telhado (50 unidades); serviço de troca de fiação (40 metros); troca de vigas de 4 metros telhado (3 unidades); troca de tábuas e 15 cm telhado (4 unidades); troca de plafons (15 unidades); e troca de capas de 25 graus (20 unidades).

MATERIAIS: Telhas de 2,44m x 1,10m de 6mm (50 unidades); capas de 25 graus de 6mm (20 unidades); tábuas de 15cm x 4m telhado (4 unidades); vigas de madeira de 4 metros telhado (3 unidades); e parafusos compridos para encaixar as telhase capas (120 unidades).

CMEI Cecília Giovine - Rua Dr. José Mattos Filho, nº 455

SERVIÇOS: Instalação das chapas de zinco.

MATERIAIS: Chapas de zinco (190 unidades); e parafusos de broca (250 unidades).

CMEI Nossa Senhora do Carmo - Rua Rui Barbosa, nº 1.050, Distrito de Graciosa

SERVIÇOS: Troca de telhas e conserto de rufos

MATERIAIS: Telhas de 2,44m x 1,10m de 6mm (32 unidades); capas de 25 graus de 6mm (20 unidades); parafusos para telhas de 6mm (50 unidades).

Escola Maria Shiroff Back - Rua José Ottersback, s/nº, Distrito de Graciosa

SERVIÇOS 1: telhas fibrocimento 6mm 183x110 (90 telhas); telhas fibrocimento 6mm 244x110 (10 telhas); cumieiras 20° 110x6m (24 uni); parafusos 110mm (300 uni); pacotes pregos 22 x48 (2 pct); pacote prego 15x15 (1 pct);

MATERIAIS 1: Forro de pinus 2,5 (15 metros m ²); ML Caibros 5x5 (38 metros); ML Meia Cana de pinus (21 metros); ML Tabuas 20cm pinus (18 metros);

SERVIÇOS 2: Troca de telhas e conserto do telhado (100 um); Troca de forro (15 metros), Troca de caibros (38 metros); Troca de meia cana pinus (21 metros); troca de capas de 20 graus (24 uni); Troca de tábuas de 10 cm (16 uni);

MATERIAIS 2: Fabricação de suporte para sustentação de calhas (18); Desamassar 28 metros de calhas; Remendar a cobertura de zinco (3); Desamassar 3 metros de calhas profundas.

Escola Pedro Real - Avenida Mauá, s/nº, Jardim Morumbi

SERVIÇOS: Instalação de telhas e cumeiras; mão de obra.

MATERIAIS: Chapa ondulada 2,44m x 1,10m de 6mm (10 unidades); cumeira 1,10m (20 unidades); parafusos 110 mm; coluna armada 7x14 (1 unidade); cimento (2 sacos 50kg); tijolos 6 furos (100 unidades); areia lavada média; pedra brita; iluminação plafon 110W (20 unidades); pluzie seções de tomada (6 unidades); telha 2,44m x 1,10m 6 mm (10 unidades); cumeira 6mm (20 unidades); parafuso completo para telha 110mm (90 unidades);

Escola Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto - Rua Mario Miola, nº 564, Conjunto Luiz Lorenzetti

SERVIÇOS: Instalação de telhas e capas; Instalação de chapas de zinco e perfuração de parafusos

MATERIAIS: Telhas galvanizadas (26 unidades); parafusos brocantes (300 unidades); capas (7 unidades); chapas de zinco (190 unidades); e parafusos de broca (250 unidade).

Escola Rotary Arenito - Rua Bandeirantes, s/nº, Coloninha do Jardim São Jorge

SERVIÇOS: Serviços de madeiramento e troca de telhas

MATERIAIS: Telhas 2,44m x 1,10m de 6mm (50 unidades); capa de 25 graus de 6mm (20 unidades); viga de madeira de 4m (5 unidades); meia tábua de 15cm x 4m (10 unidades); e parafusos para telhas de 6mm (80 unidades).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí