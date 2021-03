Município prepara pacote de medidas de benefícios à população

O município de Paranavaí está preparando uma série de medidas que vão favorecer de inúmeras formas a população. A instituição do programa de Recuperação Fiscal (REFIS), a prorrogação da parcela do IPTU e a suspensão da cobrança do Estacionamento Rotativo (EstaR) são algumas das decisões que serão publicadas através de decretos nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (3/3), o vice-prefeito Pedro Baraldi e representantes da Prefeitura de Paranavaí estiveram na Associação Comercial de Paranavaí (Aciap) para uma reunião que foi intermediada pelo vereador líder do governo na Câmara e vice-presidente da Aciap, Luis Paulo Hurtado.

Para o vice-prefeito, a interlocução entre o município e a Aciap é de extrema importância na tomada de decisões. “Se conseguimos trabalhar de maneira conjunta com certeza teremos resultados melhores. O Decreto Estadual é uma lei maior que não podemos infringir, por isso, temos nos reunido para tentar resolver alguns pontos e não prejudicar ninguém”, afirmou.

REFIS – O município vai instituir mais uma vez o programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que tem data limite de adesão o dia 30 de junho. A população poderá optar entre descontos entre 70 e 100% de multas e juros de mora.

IPTU – O município vai prorrogar o vencimento das parcelas do IPTU. A última parcela com desconto (3%) que vence no dia 15 deste mês será prorrogada até o dia 15 de abril.

ESTAR – O município suspendeu a cobrança do Estacionamento Rotativo (EstaR) em todo o território de Paranavaí enquanto estiver vigente o Decreto Estadual 6983/2021.

Vistorias – As vistorias da Vigilância em Saúde (Visa) aos estabelecimentos que são considerados de risco leve estão dispensados até 30 de junho. Portanto, estes estabelecimentos terão o alvará renovado de maneira automática.

O município também tratou na reunião sobre o trabalho interno com restrição de funcionários no comércio de Paranavaí. A Procuradoria vai publicar um parecer com o entendimento do município sobre este assunto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí