Município prepara programação da Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente acontece de 5 a 9 de junho e em Paranavaí não faltarão ações sustentáveis. A programação do município, que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente, começa ainda no dia 30 de maio.

A primeira ação será a Coleta de Lixo Eletrônico que será realizada no Centro de Eventos, de 30 de maio a 2 de junho, das 8h30 às 17h. “Tradicionalmente realizamos a coleta de lixo eletrônico, tanto é que as pessoas sempre nos procuram. Contamos com a colaboração de todos para, mais uma vez, darmos a destinação correta ao lixo eletrônico”, disse o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Outras duas ações também estão no cronograma da secretaria: a limpeza do córrego xaxim com plantio de árvores (dia 6 de junho das 8h às 11h); e a limpeza da área de preservação permanente no Jardim Oásis, em parceria com o Rotary Entre Rios (3 de junho).

“Nós cuidamos do meio ambiente durante todo o ano com diversas ações, mas não podemos deixar passar em branco uma data tão importante como essa. Estamos sempre cuidando das nossas praças e parques, fazendo plantio de árvores, preservando nossas belezas naturais para que também sejamos exemplo de sustentabilidade”, completou o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí