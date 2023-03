Município proíbe grandes geradoras de resíduos de descartarem materiais no buracão da Vila Operária

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, proibiu que empresas classificadas como grandes geradoras realizem descarte de resíduos sólidos da construção civil, bem como quaisquer outros tipos de materiais gerados em grande escala sejam levados até o buracão da Vila Operária. A medida começa a valer a partir desta quarta-feira (1º/3).

O secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto, avalia como uma medida muito positiva. “Os grandes geradores são os responsáveis pelo maior volume de lixo do buracão, portanto, esse é um grande avanço. Agora, empresas que exercem atividade de caçamba, limpeza de terreno e se classifiquem como grandes geradoras, estão proibidas de descartar qualquer tipo de material no buracão da Vila Operária. O descarte deverá acontecer apenas em locais licenciados. Por enquanto, pequenos geradores ainda podem descartar resíduos no buracão”, explica.

O município pede que, em casos de flagrante de descarte ilegal em local inadequado, a população faça denúncia pela Ouvidoria Municipal (156) ou direto na Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3422-9958.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí