Município proíbe tráfego de caminhões na Estrada Pioneiro Ravidute

O município de Paranavaí proíbe, a partir desta segunda-feira (8/3), o tráfego de caminhões na Estrada Pioneiro Ravidute, no trecho da ponte do Caiuá. Segundo levantamento da Secretaria de Agricultura, houve quebra de madeiramento e a Secretaria de Infraestrutura já está providenciando a troca do material.

“A ponte do Caiuá, nas proximidades da prainha, é um local bem movimentado, por isso, fazemos questão de avisar que os motoristas com veículos pesados não passem por aquela estrada. A partir de hoje, apenas veículos leves poderão trafegar no local. Estamos providenciando placas para deixar avisado também. Assim que for possível, faremos a troca do material e a estrada será interdita por completa por um tempo”, alerta o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí