Município publica decreto revogando medidas de restrição contra Covid-19

O município de Paranavaí, por meio da Procuradoria-Geral, publicou nesta semana o Decreto Municipal 23.112/2021 que revoga medidas de restrição e regulação de atividades no combate a pandemia de Covid-19. Estão mantidas apenas as restrições decorrentes de lei.

Portanto, ficam revogadas todas as medidas de restrição e regulação de atividades no âmbito do Município de Paranavaí, que visavam o controle da pandemia da Covid-19, mantendo unicamente as restrições decorrentes de lei em sentido formal, em especial o Decreto 22.932/2021.

Ainda permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo território do município, aplicando-se as multas e cominações legais previstas na legislação local, sem prejuízo da aplicação subsidiária da legislação estadual.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí