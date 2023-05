Município publica Plano Anual de Contratações

O município de Paranavaí, por meio da Diretoria de Compras, publicou o Plano Anual de Contratações, um documento que consolida todas as contratações que o município pretende realizar ou prorrogar no exercício financeiro subsequente, inclusive renovações. Sua produção se dá pela observação e encaminhamento, pelas secretarias, das suas demandas de contratações para a Diretoria Especial de Compras devido, o qual consolidará as informações.

A divulgação do plano permite o acompanhamento da sua execução de todos os interessados. “Com este documento, será possível ampliar a realização de compras conjuntas, propiciar economia de escala, além de sinalizar ao mercado fornecedor as pretensões de aquisição desta, de modo que possa se preparar, adequadamente e com antecedência, para participar dos certames licitatórios, diminuindo o número de licitações desertas”, disse a Diretora de Compras do município, Nadime Abdallah de Oliveira.

Apesar de não ser obrigatória, a adoção do plano de contratações anual é recomendável, pois sua elaboração promoverá o planejamento, a eficiência e a boa gestão orçamentária. “O PAC será o regulamento responsável por consolidar todas as contratações de bens e serviços previstas para o ano posterior e garantirá o alinhamento com o planejamento estratégico”, completa a agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Andreia Alves Vieira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí