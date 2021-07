O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou nos últimos dias uma nova campanha de conscientização ambiental. A intenção é reforçar com a população a importância da separação e destinação correta dos materiais orgânicos e recicláveis.



Município realiza campanha de conscientização ambiental





Diversos outdoors foram espalhados pela cidade com as frases “Reciclagem começa em casa, colabore com o meio ambiente e faça você também a sua parte” e “O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você”.

Para o secretário de Meio Ambiente de Paranavaí, Camargo Neto, campanhas de conscientização ambiental são necessárias. “Precisamos relembrar sempre a importância de cada pessoa fazer sua parte com o meio ambiente. Infelizmente, muitos ainda possuem péssimos hábitos como o descarte irregular de lixo. A separação e destinação correta dos materiais orgânicos e recicláveis é essencial para preservação do meio ambiente”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí