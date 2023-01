Município realiza manutenção na Estrada do Barbalho

O município de Paranavaí, em um trabalho conjunto de diversas secretarias, está realizando manutenção na Estrada do Barbalho. A obra faz parte de um cronograma de recuperação de estradas e conta com equipes trabalhando com pá carregadeira, rolo compactador, motoniveladora e caminhão pipa.

As secretarias de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente estão com equipes na estrada para fazer a limpeza de caixas e bigodes de contenção de águas pluviais para evitar assoreamento, manutenção do leito da estrada, patrolamento para correção das irregularidades e cascalhamento nos pontos críticos.

“Nós temos uma parceria entre as secretarias para que os serviços sempre sejam executados em conjunto, permitindo que o trabalho seja feito de uma vez só. Temos feito a recuperação de diversas estradas e visto o contentamento dos moradores das áreas rurais, o que pra nós é muito satisfatório, pois isso melhora a qualidade de vida deles”, disse o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí