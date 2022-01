Município recebe recursos para construção de novo CMEI no Distrito de Mandiocaba

O município de Paranavaí recebeu na última semana a confirmação do repasse de recursos de aproximadamente R$ 2 milhões para construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no distrito de Mandiocaba. Os recursos foram conquistados pelo deputado federal Ricardo Barros e foram anunciados em encontro no CMEI Alvina Godinho Silvestre.

O novo CMEI é necessário devido o crescimento populacional nos últimos anos no distrito. Atualmente, o CMEI do distrito atende 23 crianças. No novo prédio, serão atendidos 94 alunos da faixa etária entre 6 meses à 5 anos 11 meses e 29 dias.

“Com a chegada de indústrias e farinheiras, além das casas populares previstas para o futuro, a região vai crescer ainda mais. A administração está sempre trabalhando em busca de melhorias em prol da população. Este novo CMEI dará aos alunos e familiares mais conforto, educação de qualidade e segurança no cuidar e educar de seus filhos”, disse o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Para a secretária de Educação, Adélia Paixão, Paranavaí vem se destacando no cenário estadual, mesmo em tempos de pandemia. “A educação municipal, embora num período com aulas remotas em 2020 e ensino híbrido em 2021, utilizando a tecnologia e outras metodologias no processo de ensino aprendizagem, têm sido referência em todo o Paraná. Ficamos entre os 10 melhores municípios, com a média de IDEB de 7,7 muito superior à média nacional que é 5,8 e média estadual 6,7 para os anos iniciais do ensino fundamental. Essa educação de qualidade tem início em sua trajetória de sucesso aqui na educação infantil trabalhada nos centros e escolas”, ressaltou a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Também estiveram no encontro o prefeito licenciado, Delegado KIQ, as vereadoras Zenaide Borges e Cida Gonçalves, o vereador Josival Moreira, secretários municipais e população do distrito.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí